Roest na nieuwe wereldtitel allround: ‘Mooiste tot dusver’

,,Nee, ik heb in die race niet echt op ‘safe’ gereden, zeker niet in de slotfase”, legde hij uit. ,,Als ik de 10.000 meter rijd, wil ik hem winnen ook. De Japanner Ichinohe had een sterke tijd neergezet. Ik wilde die strijd graag nog wel even aangaan. Ik nam daarmee geen risico. Ik voelde me goed en trok daarom nog even vol door.”



Roest was verguld met zijn triomf in Noorwegen. ,,Dit was mijn mooiste wereldtitel tot dusver. Waarom? Nou, vanwege de sfeer in de hal, maar ook door de voorgeschiedenis. Het liep twee weken geleden voor mij bij de WK afstanden in Salt Lake City niet lekker. Dit goud is dan een grote opluchting, je zou het een overwinning op mezelf kunnen noemen.”