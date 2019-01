Roest nipt sneller dan Kramer op 500 meter EK allround

Patrick Roest, de regerend wereldkampioen, heeft zijn eerste 500 meter op een Europees kampioenschap allround afgelegd in 36.59. Daarmee is hij slechts nipt sneller dan zijn grote concurrent Sven Kramer (36.69). Roest eindigde als vierde en Kramer werd zesde.

,,Ik denk wel dat ik tevreden kan zijn”, vertelt Kramer bij de NOS. ,,Ik zit relatief kort op Roest en Pedersen. Ik heb geen supervoorseizoen en als je dan een 36.6 rijdt, dan kan je tevreden zijn. Mijn vorm is niet zo heel slecht, maar anderen zijn beter geworden.”

Sverre Lunde Pedersen, de Noorse uitdager die de Nederlandse hegemonie wil doorbreken, schaatste de 500 meter in Collalbo in 36.42, goed voor de derde plek. Douwe de Vries klokte een tijd van 37.58 en werd elfde. De winst ging naar Haralds Silovs in 36.330.

Roest reed geen vlekkeloze rit. Zowel in de eerste buitenbocht als de tweede binnenbocht had de wereldkampioen allround een lichte hapering. Daardoor was zijn marge op met name Kramer minder groot dan vooraf verwacht. De negenvoudig kampioen daarentegen schaatste een vrijwel vlekkeloze race.