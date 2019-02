Roest op 5000 meter in laatste rit, Kramer treft Italiaan

DAGBOEK WK INZELL Welkom in Winterwon­der­land! Het WK afstanden in Inzell gaat beginnen

18:58 DAGBOEK 1. Welkom in Winterwonderland! Het is echt helemaal wit hier in Inzell, waar vanaf (donderdag) morgen het WK afstanden schaatsen gaat beginnen in de Max Aicher Arena. Vier dagen topschaatsen. En sportverslaggever Walter van Zoeren is erbij namens de Stentor en volgt de schaatsers uit ons verspreidingsgebied. Dat zijn er vijf en elke dag komt er wel een van hen in actie. Mooi!