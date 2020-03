Roest op indrukwekkende wijze naar winst op 1500 meter

Roest won in december in Kazachstan de enige wereldbekerrace op de 10.000 meter. Pedersen kwam op die afstand niet in actie. Hij ontbrak twee weken geleden bij de WK afstanden in Salt Lake City eveneens op de 10.000 meter. Roest eindigde in Utah uitgeput als achtste.



De tweevoudige wereldkampioen allround (2018 en 2019) maakte zaterdag na de eerste WK-dag een opgeluchte indruk. Op de 500 meter (zevende in 36,52) reed hij misschien nog iets te behoudend, maar op de 5000 meter sloeg hij hard toe (6.14,35). Roest was ruim 5 seconden sneller dan nummer 2 Pedersen. ,,Ja, ik voel me weer de oude”, liet de blikvanger van Team Jumbo-Visma weten.



Tot aan de WK afstanden twee weken geleden in Salt Lake City was Roest vrijwel onverslaanbaar. In Utah was hij echter zichzelf niet. Hij kon niet goed omgaan met de specifieke omstandigheden op de hooglandbaan en keerde met lege handen en een hoofd vol twijfels terug naar huis. In de afgelopen weken deed hij in het vertrouwde Thialf echter nieuwe inspiratie op en mede daardoor geeft Roest in het Vikingskipet nu weer de toon aan.