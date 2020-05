Roest: Racen zonder publiek is best te doen in onze sport

,,Ik ben de afgelopen maanden veel thuis geweest en heb op het boerenbedrijf van mijn ouders in Lekkerkerk maar een beetje geholpen", zegt de 24-jarige rijder van Team Jumbo-Visma met een glimlach. ,,Om bezig te blijven. Samen met mijn vader heb ik onlangs een flink stuk grasland gekocht voor het bedrijf, vlak bij ons huis. Een mooie investering, die ik mede dankzij mijn prijzengeld heb kunnen doen."



Inmiddels is Roest met zijn danig gewijzigde schaatsploeg, onder anderen zonder Kjeld Nuis en met Dai Dai N'tab, Kai Verbij en Marcel Bosker, al weer volop in training. ,,Ik hoop dat we niet het hele seizoen zonder wedstrijden komen te zitten", verzucht hij. ,,Dan maar schaatsen achter gesloten deuren als het moet. Racen zonder publiek is best te doen in onze sport. De echte schaatsliefhebbers kunnen het op de televisie ook prima volgen.”