Roest soeverein naar baanrecord op 5000 meter, ook WK-tickets voor Kramer en Bergsma

Nederland is voor de WK afstanden nog niet helemaal zeker van de derde startplek op de 5000 meter. Die moet nog worden veiliggesteld bij de twee wereldbekers in januari in Heerenveen. Normaal gesproken is dat geen probleem voor de stayers van Oranje.

Roest reed een snelle en vlakke race, die hij in de slotfase met drie rondjes van 28 seconden ijzersterk afsloot. ,,Nee, het baanrecord kwam niet helemaal onverwacht”, liet de 25-jarige schaatser van Jumbo-Visma bij de NOS voldaan weten. ,,Ik wist wat er in mijn benen zat. Ik heb mezelf ook zeker niet over de kop gereden. Dit ritje geeft me heel veel zelfvertrouwen, ook al omdat ik aan het einde nog de snelste rondetijd wist neer te zetten.”



Het baanrecord van Roest vormde niet alleen het bewijs dat hij in topvorm verkeert. Het toonde tevens aan dat er weinig mis is met de ijskwaliteit in Thialf, iets waaraan met name Kramer de laatste weken in harde bewoordingen sterk twijfelde. ,,Alle kritiek heeft geholpen”, concludeerde Roest. ,,Ik voel me goed op de huidige vloer en kan technisch rijden zoals ik wil.”