Roest toont vroeg in seizoen vorm met nieuw baanrecord op ijs van Thialf

Zware val Hodeg overscha­duwt zege Allegaert in Eurométro­po­le Tour

18:32 De Belg Piet Allegaert heeft met winst van de Eurométropole Tour de eerste grote zege in zijn carrière geboekt. De 24-jarige renner van de procontinentale ploeg Sport Vlaanderen-Baloise was na bijna 180 kilometer de beste in de sprint, die werd overschaduwd door een zware val van Alvaro Hodeg.