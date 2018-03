Roest verrast op 500 meter bij WK allround, Kramer zesde

Sven Kramer is met een degelijke 500 meter begonnen aan het WK allround voor eigen publiek. De negenvoudige kampioen reed met 37,43 seconden de zesde tijd. Zijn ploeggenoot Patrick Roest won verrassend de eerste afstand met een tijd van 36,97, gevolgd door de Pool Konrad Niedzwiedzki (37,00) en de Let Haralds Silovs (37,04).

Debutant Marcel Bosker, Nederlands kampioen allround, moest na een slordige race genoegen nemen met de twaalfde tijd (37,85).

De omstandigheden op de 'Coolste Baan van Nederland' zijn aanmerkelijk beter dan op vrijdag op de eerste WK-dag, met regen, wind en werkijs. Het is zaterdag vooralsnog droog in Amsterdam, met weinig wind, een lenteachtige temperatuur en een redelijke ijskwaliteit. Het Olympisch Stadion is met ruim 20.000 toeschouwers uitverkocht.

Roest zette in de tweede rit met een strakke race een prima richttijd neer. Kramer (31) moest daarna in het derde paar 0,46 seconde toegeven op zijn negen jaar jongere ploeggenoot. Hij reed pas vorige week vrijdag zijn eerste serieuze 500 meter van het seizoen. Hij kwam tijdens een trainingsrit in Thialf uit op 37,07 seconden.

Kramer legde vorig jaar in Hamar de basis voor zijn negende wereldtitel allround met de achtste tijd op de 500 meter (36,41). Daarmee gaf hij destijds relatief weinig op de concurrentie toe. Roest reed vorig jaar in Noorwegen de vierde tijd (36,27).

Scherper

Roest, de nummer twee van het WK in Hamar, eindigde vorige week in Heerenveen in een tijd van in de 36,9. Ook de ploeggenoot van Kramer was daarmee niet gelukkig. ,,Het moet scherper, ik moet op Sven een marge van 0,5 kunnen pakken.''

Met een verschil van 0,46 nam Roest vooralsnog de gewenste afstand van Kramer, die later op zaterdag op 'zijn' 5000 meter hard wil en kan terugslaan. Hij moet sowieso 4,6 seconden goedmaken op de tweevoudige wereldkampioen allround bij de junioren.

Het Olympisch stadion was met 23.000 toeschouwers uitverkocht. ,,Ik wil hier graag winnen'', aldus Kramer voor de 500 meter. ,,Maar ik wil vooral graag voor 23.000 mensen een mooie wedstrijd neerleggen. Daar kijk ik echt naar uit.''

Uitslag 500 meter mannen

1. Patrick Roest 36,97

2. Konrad Niedzwiedzki (Pol) 37,00

3. Haralds Silovs (Let) 37,04

4. Jan Szymanski (Pol) 37,21

5. Sverre Pedersen (Noo) 37,42

6. Sven Kramer 37,43

7. Simen Nilsen (Noo) 37,50

8. Shota Nakamura (Jap) 37,51

9. Hege Bokko (Noo) 37,55

10. Sergej Trofimov (Rus) 37,64



11. Antoine Gelinas-Beaul (Can) 37,65

12. Marcel Bosker 37,85

13. Sergej Grjaztsov (Rus) 37,91

14. Bart Swings (Bel) 37,96