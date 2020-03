Roest wil nu rust: ‘Ik heb de laatste maanden genoeg gereisd’

,,Het was niet mijn beste rit van het seizoen", concludeerde hij. ,,Ik voelde me toch wel een beetje moe van de WK in Hamar. Ik kon toch nog alles geven en ook versnellen in het tweede deel. Dat was zeker nodig om de dubbel te pakken."



Roest komt zondag op de 1500 meter ook nog in actie. ,,Ik wil mijn seizoen graag goed afsluiten. Ik sta in het klassement echter slechts op de negende plaats. Dat is niet echt goed, maar ik ga zeker proberen om nog een paar plaatsen te stijgen in de eindstand. Het podium kan ik echter helaas niet meer halen.”