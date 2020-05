Roger Decock, winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 1952, op 93-jarige leeftijd overleden

Behalve ‘Vlaanderens Mooiste' van 1952 staan er nog een paar mooie zeges op het palmares van Decock. Zo won hij in 1951 al het eindklassement van Parijs-Nice en de Scheldeprijs in 1954. Met zijn 93 was Decock dus ook de oudste nog levende winnaar van de Ronde. Hij wordt opgevolgd door de Fransman Jean Forestier, die in 1956 won en begin oktober zijn negentigste verjaardag viert.