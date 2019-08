Roger Federer komt lastig begin soepel te boven

Wuytens terug bij AZ, Aboukhlal nog niet speelge­rech­tigd

20:36 AZ-trainer Arne Slot kan voor de return in Brussel tegen Royal Antwerp FC weer een beroep doen op verdediger Stijn Wuytens. De Belg was vorige week voor de eerste wedstrijd in de play-offs van de Europa League in Enschede (1-1) niet helemaal fit. Pantelis Hatzidiakos was toen zijn vervanger.