Roger 'McFederer' draagt een kilt bij rentree Andy Murray

De dertigjarige Schot speelde tegen de Zwitserse grootmeester Roger Federer in Glasgow een demonstratiepartij in het kader van een liefdadigheidsproject. Daarin trad Federer even aan in een Schotse kilt, die hem was aangeboden door een tennisfan. Daarop kon Murray niet achterblijven en zette hij een tartan-pet op. Na Murrays nederlaag (3-6, 6-3, 6-10) stond er voor de voormalige nummer één van de wereldranglijst ook nog een partij in het dubbelspel op het programma.

Murray, inmiddels afgezakt naar de zestiende plaats op de mondiale tennisladder, kwam sinds zijn uitschakeling op Wimbledon in juli in de kwartfinales niet meer in actie. Hij worstelde met een hardnekkige heupblessure. ,,Ik kon amper lopen'', liet hij in Glasgow weten. ,,Nu gaat het gelukkig best wel weer goed.''



Murray hoopt in januari topfit aan het nieuwe seizoen te beginnen. Hij bereidt zich traditiegetrouw in Miami voor op het komende jaar. Bij het toernooi in Brisbane (31 december - 7 januari) wil hij zijn rentree maken, in de opbouw naar de Australian Open in Melbourne (15-28 januari). ,,Alleen als ik 100 procent speelklaar ben, ga ik er weer helemaal voor. Ik reken er wel op dat het me lukt'', sprak Murray optimistisch.