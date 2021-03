Roglic maakt werk Kruijswijk af en grijpt de macht in Parijs-Nice

Roglic, die derde stond in het algemeen klassement, neemt de leiderstrui over van Stefan Bissegger. De Zwitser had gisteren verrassend de tijdrit gewonnen.

De twee bleven op de slotklim nog even vooruit, maar daarna plaveide Kruijswijk de weg voor Roglic door samen met George Bennett lang op kop te sleuren. De Sloveen versnelde vervolgens en reed iedereen in de vernieling. Op 12 seconden van de ritwinnaar finishte de Duitser Maximilian Schachmann als tweede, net voor de Fransman Guillaume Martin. Titelverdediger Schachmann is nu ook tweede in het algemeen klassement, maar daar bedraagt de marge al 35 seconden. Kruijswijk zakt naar plaats veertien.

Roglic zag in de overwinning het resultaat van het harde werk op hoogte tijdens een trainingsstage met de ploeg op Tenerife. ,,In de tijdrit ging het al goed, maar vandaag laten we als ploeg zien dat we goed bezig zijn geweest. En we boeken zelfs twee zeges”, doelde hij op de overwinning van zijn Belgische ploeggenoot Wout van Aert in Tirreno-Adriatico, enkele minuten nadat Roglic in Chiroubles de finish was gepasseerd.