Roglic pareert aanval op leiderstrui in Ronde van het Baskenland

De koers ontbrandde op La Asturiana, de eerste serieuze klim met de top op 14 kilometer van de finish. Na enkele versnellingen van onder anderen Tadej Pogacar te hebben beantwoord, wist klassementsleider Primoz Roglic zelf in het kielzog van Maximilian Schachmann te ontsnappen. Het tweetal kreeg Pogacars ploegmaat Brandon McNulty en Sergio Higuita met zich mee, maar dit kwartet werd in de afdaling weer ingelopen.

Met nog 10 kilometer te gaan koos Alex Aranburu het hazenpad. De Spaanse sprinter reed 40 seconden voorsprong bij elkaar, waarmee hij een aanval deed op de leiderstrui van Roglic. In de steile slotkilometer naar Sestao bleek de aanval van Aranburu weliswaar genoeg voor de dagzege, maar liep de voorsprong terug naar 15 seconden en hield Roglic zijn trui. Omar Fraile maakte het Astana-feestje compleet door in het groepje favorieten Pogacar te kloppen in de sprint om de tweede plaats.



Aranburu is met stip gestegen naar de tweede positie in het klassement, op vijf seconden van Roglic. Wilco Kelderman kwam vandaag ten val, maar blijft de beste Nederlander met een negende plek. Ook de etappe van morgen heeft een pittige finale met aankomst bergop. De Ronde van het Baskenland duurt nog tot en met zaterdag.