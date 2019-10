Roglic sluit wielerjaar af als nummer 1

Roglic won begin dit jaar de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, de Tirreno-Adriatico en de Ronde van Romandië. Hij eindigde vervolgens als derde in de Giro. De 29-jarige Sloveen won onlangs met de Vuelta alsnog zijn eerste grote ronde.

De kopman van Jumbo-Visma zegevierde afgelopen week ook in twee Italiaanse eendagskoersen, de Ronde van Emilië en de Tre Valli Varesine. Als topfavoriet moest hij zaterdag in de Ronde van Lombardije, gewonnen door Bauke Mollema, genoegen nemen met de zevende plek.

,,Dit was mijn meest succesvolle seizoen tot nu toe”, zei Roglic. ,,Afgelopen week heb ik laten zien dat ik ook in eendaagse wedstrijden mijn mannetje sta. Maar het meest gelukkig ben ik met het feit dat ik het seizoen afsluit als nummer 1 van de wereld.”

Het seizoen telt nog een aantal kleinere wedstrijden, maar Roglic kan al niet meer achterhaald worden. Achter de Sloveen zijn de verschillen tussen Julian Alaphilippe (tweede), Jakob Fuglsang (derde), Tourwinnaar Egan Bernal (vierde) en de onttroonde wereldkampioen Alejandro Valverde (vijfde) klein. Mathieu van der Poel is de beste Nederlander op de elfde plaats. Mollema schoot na zijn zege in Lombardije dertien plekken omhoog, naar positie zestien. Mike Teunissen (25e) en Dylan Groenewegen (26e) staan ook hoog in het klassement.