Roglic troeft Tour-winnaar Pogacar wél af bij in strijd om titel ‘Sportman van het Jaar’

Roglic en Jum­bo-Vis­ma sluiten jaar af aan kop wereldrang­lijst, Van der Poel beste Nederlan­der

10 november Mede door zijn eindzege in de Ronde van Spanje sluit wielrenner Primoz Roglic het seizoen af als koploper van de wereldranglijst van de internationale wielerfederatie UCI. De Sloveen van Jumbo-Visma achterhaalde zijn landgenoot Tadej Pogacar, de winnaar van de Tour de France. De beste Nederlander is Mathieu van der Poel op de vierde plaats. Jumbo-Visma werd eerste in het ploegenklassement.