Roglic wint eerste editie Ronde van Emiraten

De vlakke laatste rit over 145 kilometer in en om Dubai werd gewonnen door Sam Bennett. De Ier van Bora-Hansgrohe klopte in de massasprint de Colombiaan Fernando Gaviria en de Australiër Caleb Ewan.



Roglic won vrijdag de zesde en voorlaatste etappe. In de sprint bergop versloeg hij Tom Dumoulin. Roglic was vanaf de eerste dag de leider. De kopman van Jumbo-Visma won met zijn team de ploegentijdrit op de openingsdag.



De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten is nieuw op de kalender. Vorig jaar waren er nog twee losse koersen, de Dubai Tour en de Ronde van Abu Dhabi. De koers maakt deel uit van de UCI WorldTour.