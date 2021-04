Roglic wint openingstijdrit in Ronde van Baskenland, Schelling snelste Nederlander

Daags na de Ronde van Vlaanderen stond de openingsetappe van de Ronde van het Baskenland op het programma. De Spaanse rittenkoers begon met een pittige openingstijdrit van 13,9 kilometer. De renners kregen meteen na de start een klimmetje van 2,4 kilometer aan 7,3% voorgeschoteld. Er zaten in die klim pieken tot 11%. De slotklim had stroken die opliepen tot 19%.

Het was de eerste keer dat Slovenen Roglič en Pogačar elkaar troffen sinds de Tour de France, waar Pogačar in extremis zijn landgenoot van de eindzege hield. Roglič moest als enige favoriet voor de eindzege vroeg starten en zette dus al snel een eerste richttijd neer. Het was lang wachten tot iemand bij de Sloveen in de buurt kwam, totdat Brandon Mcnulty van het startpodium rolde. De jonge Amerikaan was vijf seconden sneller aan het tussenpunt, maar moest aan de finish twee seconden toegeven op de Sloveen van Jumbo-Visma.