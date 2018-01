Rojer begint 2018 met dubbelzege, Krajicek uitgeschakeld

Rojer en Tecau veroverden afgelopen jaar vier titels, waaronder die op de US Open. Het gelouterde koppel is in Sydney als tweede geplaatst. Rojer en Tecau gebruiken het toernooi als voorbereiding op de Australian Open, het eerste grandslamevenement van het jaar.



Michaëlla Krajicek werd in Hobart wel direct uitgeschakeld in het dubbelspel. Samen met Alla Koedriavtseva uit Rusland verloor de Nederlandse van het Australische duo Alison Bai/Lizette Cabrera: 7-6 (3), 2-6 en 9-11.