Rojer en Koolhof stranden op ATP Cincinnati

Schuurs bereikt met Peschke halve finale in Cincinnati

18:21 Demi Schuurs heeft op het WTA-toernooi van Cincinnati de halve finales bereikt. Met haar dubbelpartner Kveta Peschke uit Tsjechië was de 27-jarige Limburgse in New York waar het toernooi wordt gespeeld vanwege het coronavirus, te sterk voor het Australische duo Ellen Perez en Storm Sanders: 6-4 6-2.