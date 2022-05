Rojer en Koolhof volgen Middelkoop naar kwartfinales dubbelspel Roland Garros

Met video Complete chaos voor uitgestel­de finale Champions League: stormloop van fans op ingangen

De finale van de Champions League tussen Liverpool en Real Madrid, die om 21.00 uur had moeten beginnen, is zaterdagavond bijna drie kwartier later van start gegaan. Volgens de directie van het Stade de France in Parijs kwam het tot een lange vertraging vanwege veiligheidsredenen.

