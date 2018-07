Rojer en Schuurs onderuit in kwartfinales

Rojer was drie jaar geleden met de Roemeen Horia Tecau de beste in het mannendubbel op Wimbledon. Het duo won toen in de finale van onder anderen Jamie Murray. Dit keer strandde de 36-jarige Antilliaan met Aisam-ul-Haq Qureshi uit Pakistan al in de tweede ronde. Bij de vrouwen bleef Schuurs met de Belgische Elise Mertens steken in de derde ronde.