Rojer en Tecau bij laatste vier Winston-Salem

Raonic zegt ook af voor US Open

7:46 Milos Raonic heeft zich afgemeld voor de US Open. De nummer elf van de wereldranglijst kampt al een aantal weken met een polsblessure. Raonic sloeg vorige week het masterstoernooi van Cincinnati over in de hoop dat hij met rust op tijd zou herstellen voor de US Open, maar de pijn bleef.