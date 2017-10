Rojer en Tecau naar halve finales Shanghai

De dubbelspecialist van het Nederlandse Daviscupteam en zijn Roemeense maat jagen in Shanghai op hun vijfde titel van dit jaar. Hoogtepunt was de winst van de US Open. Rojer en Tecau veroverden vorige maand in New York hun tweede grandslamtitel. Ze verzekerden zich deze week van deelname aan de ATP World Tour Finals. De seizoensfinale is volgende maand in Londen. Rojer en Tecau wonnen dat toernooi twee jaar geleden.