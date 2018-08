Rojer en Tecau winnen weer in Winston-Salem

Beugels­dijk over assist: Het was totaal niet zo bedoeld

24 augustus Verdediger Tom Beugelsdijk van ADO Den Haag wilde zijn assist in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (3-1) niet mooier maken dan die was. ,,Die paar keer hooghouden op mijn hoofd was gepland. Die bal naar voren trappen was ook gepland. Maar dat die bal precies aankwam bij Melvyn Lorenzen, dat was niet gepland'', erkende Beugelsdijk bij FOX Sports.