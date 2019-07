Rojer moet na ware thriller toch het hoofd buigen op Wimbledon

Koolhof kansloos in kwartfina­les dubbelspel

21:29 Wesley Koolhof is er op Wimbledon samen met zijn Nieuw-Zeelandse partner Marcus Daniell niet in geslaagd de halve finales van het dubbelspel te halen. Koolhof en Daniell hadden weinig in te brengen tegen Ivan Dodig uit Kroatië en de Slowaak Filip Polasek: 2-6 6-7 (1) 3-6.