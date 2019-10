Rojer pakt in Basel tweede titel van 2019

Kastelijn wint Superpres­ti­ge­cross Gavere

15:35 Yara Kastelijn heeft de derde veldrit uit de Superprestige-reeks gewonnen. De Nederlandse, die rijdt voor de ploeg 777, soleerde in Gavere naar de winst en nam meteen ook de leiding in het klassement over van de Belgische wereldkampioene Sanne Cant.