Rojer uitgeschakeld in dubbelspel ATP Finals

Marokko begint kwalifica­tie Afrika Cup met teleurstel­lend gelijkspel

22:01 Hakim Ziyech is als nieuw benoemde aanvoerder er niet in geslaagd om Marokko naar een zege te leiden tegen Mauritanië. Het buurland hield in de eerste wedstrijd van de Afrika Cup-kwalificatie Marokko op 0-0.