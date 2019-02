Rojer verliest dubbelfinale van Fin en Fransman

De 37-jarige Rojer en de 34-jarige Tecau hadden als koppel in hun tennisloopbaan al achttien keer een toernooi in de ATP-tour gewonnen.



Voor de Fin Kontinen, die jarenlang een succesvol duo vormde met de Australiër John Peers, is het zijn 22e toernooizege. Het is de eerste keer dat de 28-jarige Kontinen samen met Chardy een dubbeltitel pakt. De 31-jarige Fransman schrijft met de winst in Ahoy zijn vijfde titel in het dubbelspel bij op zijn erelijst.