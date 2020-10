Roland Garros introduceert in 2021 avondsessies

Dwight Lodeweges, thuis op Veluwe, is de stille kracht van Oranje: ‘Het is niet voor niets dat je hem nooit op tv ziet’

17:05 De 62-jarige Dwight Lodeweges - geboren in Canada, wereldburger geworden op de Veluwe - wordt geroemd en geprezen om zijn voetbalkennis en visie. Dat liet hij niet alleen in de regio zien bij Go Ahead Eagles, VVOG uit Harderwijk en tweemaal in Zwolle, maar de laatste jaren ook als assistent-bondscoach. Maar wat maakt deze stille kracht nou zo goed en geliefd? Een portret van een bevlogen voetbalman die jouw buurman had kunnen zijn.