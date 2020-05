Roland Garros mogelijk zonder publiek gespeeld

,,We sluiten geen enkele optie uit’’, zei Giudicelli in een interview met de de krant Journal du dimanche. Beter achter gesloten deuren, dan helemaal geen toernooi, zo redeneert Giudicelli. Want daarmee zouden weliswaar geen toegangskaarten verkocht kunnen worden, maar wel de televisierechten. Die zijn goed voor een derde van de inkomsten van het toernooi. ,,Dat kan niet over het hoofd worden gezien’’, aldus de voorzitter.

De Franse bond besloot half maart zonder nader overleg de Grand Slam te verplaatsen en dat leverde de tennisbond veel kritiek op. ,,We hebben dit besluit bewust en verantwoord genomen. Het toernooi is de motor van tennis in Frankrijk, het is wat de spelers in ons ecosysteem voedt. Dus op deze momenten denken we eerst aan hen, om ze te beschermen’’, aldus de voorzitter.