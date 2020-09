Roland Garros-winnares Barty besluit titel in Parijs niet te verdedigen

Treft Williams Pironkova na drie jaar afwezig­heid direct in kwartfina­le US Open

7 september Tsvetana Pironkova heeft verrassend de kwartfinales bereikt van de US Open in New York. De 32-jarige speelster uit Bulgarije versloeg in de vierde ronde de Française Alizé Cornet na 2 uur en 49 minuten in drie sets: 6-4 6-7 (5) 6-3.