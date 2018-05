Rolstoeltennissers Oranje halen strijd om plek 5 op WK in Apeldoorn

Ritzege Laporte in Ronde van Luxemburg

20:19 De Fransman Christophe Laporte heeft de eerste etappe in de 78e Ronde van Luxemburg gewonnen. De renner van Cofidis was na een rit over 186,7 kilometer van Luxemburg naar Hesperange de snelste in de massasprint. Hij liet de Luxemburger Alex Kirsch en de Italiaan Andrea Pasqualon achter zich.