Rolstoeltennisster Buis baalt van noodgedwongen pensioen

Aan het eind van 2020 behoort de beperking van Buis niet meer tot de 'toegestane handicaps'. Ze kampt met het Ehlers-Danlos Syndroom (EDS), een aandoening aan haar bindweefsel, waardoor de banden en pezen die haar gewrichten bij elkaar houden te slap zijn. ,,De regels rond welke handicaps wel en niet waren toegestaan bij rolstoeltennis, waren tot nu toe simpel: heb je een handicap waardoor je niet lopend kunt tennissen, dan mag je rolstoeltennissen. Rolstoeltennis wilde een sport zijn voor iedereen. Maar na volgend jaar is rolstoeltennis een sport voor iedereen die in een bepaald vakje past", aldus Buis.

Niet in boekje

Buis baalt enorm van de nieuwe situatie. Ze voelt zich uitgesloten. ,,Vanaf 1 januari 2021 sta ik gewoon niet meer in het boekje. Zo simpel is het.” Als ze om duidelijkheid vraagt, kan het IPC haar niet uitleggen waarom die regels wel of niet eerlijk zouden zijn. ,,Ze zeggen: dit is hoe we het bepaald hebben. Punt. Alsof ze zeggen: je mag niet meedoen als je rood haar hebt. Zo voelt het."