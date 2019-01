Rolstoeltennisster De Groot pakt ook titel in enkelspel Australian Open

Voor De Groot was het haar tweede titel in Melbourne. Vorig jaar versloeg ze Kamiji eveneens in de eindstrijd.



In het dubbelspel zegevierde De Groot (22) met Aniek van Koot (28). Het Nederlandse koppel versloeg in de finale landgenote Marjolein Buis en de Duitse Sabine Ellerbrock in een enerverende partij via een supertiebreak: 5-7 7-6 (4) 10-8.