Rolstoeltennisster De Groot woest op US Open: ‘Zo ga je niet met spelers om’

Bij de US Open van dit jaar is er vanwege de coranacrisis geen ruimte voor het rolstoeltennis. Het leverde een woedende reactie op van de nummer 1 van de wereld in de quad-divisie, Dylan Alcott. En ook de regerend kampioene bij de vrouwen, Diede de Groot is teleurgesteld. ,,Het is pijnlijk.”

‘Disgusting discrimination’, noemde Alcott het op Twitter. Bij de aangepaste versie van de US Open, die op maandag 24 augustus begint, is hij als rolstoeltennisser niet welkom. ‘Ik dacht dat ik genoeg had gedaan om me te kwalificeren. Tweevoudig kampioen, nummer 1 van de wereld, maar helaas mis ik het enige dat er écht toe doet: kunnen lopen.’

De Australische kampioen in de quad-divisie (voor spelers met een mindere functie in hun bovenlichaam) uitte zijn teleurstelling. Een gevoel dat de Nederlandse Diede de Groot, de mondiale nummer 1 bij de vrouwen en eveneens regerend kampioen in New York, met hem deelt. ,,De grootste teleurstelling zit hem in de manier waarop dit is gegaan”, legt ze uit. ,,De organisatie van de US Open heeft geen contact met ons gezocht en ons als rolstoeltennissers nooit geïnformeerd. Dat is pijnlijk.”

Volgens De Groot betekent de keuze voor het schrappen van het rolstoeltennistoernooi dat ze door de US Open niet als professional wordt gezien. ,,We zitten nu in dezelfde categorie als de legends en de junioren”, geeft ze aan. ,,Die toernooien gaan ook niet door. Zij spelen voor de eer en zijn niet fulltime met hun sport bezig. Voor ons is het echt ons werk, maar helaas wordt dat niet zo gezien. Dat is heel teleurstellend.”

Quote Ook met de organisa­tie van Roland Garros is nog geen contact geweest, dat wordt het volgende dingetje. Diede de Groot

De Groot zag de laatste jaren hoe de aandacht voor het rolstoeltennis toenam en hoe de Grandslamtoernooien daar een bijdrage aan leverden. ,,We mochten op grotere banen spelen en kregen meer publiciteit. Ze zijn zo veel bezig geweest met het bevorderen van het rolstoeltennis in de Grand Slams en nu zijn we niet welkom. Dat voelt als een stap terug. Ook met de organisatie van Roland Garros is nog geen contact geweest, dat wordt het volgende dingetje. Ik hoop dat zo’n toernooi met de juiste maatregelen nog gespeeld kan worden, maar als dat zo is willen wij als rolstoeltennissers er natuurlijk graag bij horen. Op dit moment staat alles op pauze. De ITF heeft gezegd dat de valide toernooien vanaf half juli weer doorgaan, maar ook dat ze nog niet weten wat er met de rolstoel-toernooien wordt gedaan. Waarom duurt dat langer? Wij moeten maar weer afwachten.”

Het enige wat de rolstoeltennissers momenteel aan de situatie kunnen doen, is zich uitspreken en hopen dat ze steun krijgen. ,,De reactie van Dylan Alcott was wat heftig, maar het is goed dat hij de aandacht opzoekt. Vooral om aan te kaarten dat de manier waarop deze beslissing tot stand is gekomen, zonder ons te informeren, niet gepast is. Zo ga je niet met spelers om. Ik hoop ook dat één van de topspelers uit het valide-tennis zich voor ons uitspreekt. We hebben de afgelopen tijd gezien hoeveel impact het heeft als bijvoorbeeld Rafael Nadal of Novak Djokovic zich uitspreekt. Zij zouden ons kunnen helpen. Wij willen graag van de onzekerheid af. We kunnen sinds kort weer trainen, maar hebben geen enkele duidelijk over waar we precies voor aan het trainen zijn.”