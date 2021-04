Roma-fans zetten ploeg op scherp met uitspraken United-coach Solskjaer

De Noorse trainer voelde zich hiertoe geroepen omdat hij door mediavertegenwoordigers werd geconfronteerd met eerdere uitlatingen. ,,Ik ken de ploeg niet, ik heb ze niet zien spelen”, liet Solskjaer optekenen toen duidelijk was geworden dat AS Roma in de halve finales de volgende opponent zou zijn.

Solskjaer wilde zijn uitspraken aan de vooravond van het duel graag nuanceren. ,,Het klonk misschien respectloos, maar dat was absoluut niet mijn bedoeling. Ik maakte deze opmerking kort nadat we ons tegen Granada hadden geplaatst voor de halve eindstrijd. Ik was gewoon opgelucht dat we het hadden gered. Natuurlijk had ik AS Roma al wel aan het werk gezien, maar ik had van het team op dat moment nog geen diepgaande analyse gemaakt. Laat duidelijk zijn dat het een fantastische club is met een geweldige historie.”