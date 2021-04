Roma-talent Calafiori heeft wel begrip voor boze ballenjongen: ‘Gelukkig bleef ik rustig’

De ballenjongen smeet in de 94ste minuut vol een bal naar Calafiori, die de bal uiteindelijk vol op zijn borst kreeg. Even dacht Calafiori eraan om theatraal naar de grond te gaan, maar hij bedacht zich op tijd. Hij gaf de ballenjongen nog wel even een zetje. ,,Ik dacht veel dingen op dat moment”, zei hij na de wedstrijd tegen Sky Italia. ,,Gelukkig bleef ik rustig. Ik zou me ook gaan ergeren als mijn tegenstander tijd aan het rekken was in zo’n situatie. Ik kan niet zeggen dat ik hem respecteer, maar ik begrijp het wel...” Calafiori kreeg nog wel een gele kaart, maar dat was niet voor zijn zetje richting de ballenjongen. Hij tikte de bal weg toen hij moest ingooien, de reden ook waarom de ballenjongen er wel even klaar mee was. Calafiori, die zijn zesde wedstrijd in de hoofdmacht van Roma speelde, had dus wel begrip voor zijn frustratie.



Calafiori viel in de 29ste minuut in voor de geblesseerde linksback Leonardo Spinazzola en stapte als gelukkige van het veld. Zijn ploeg won in de slotfase met 1-2 van Ajax en heeft de beste papieren voor het bereiken van de halve finales van de Europa League. Volgende week donderdag is de return in Stadio Olimpico in Rome. ,,Het was niet makkelijk, maar in de tweede helft ging het een stuk beter bij ons. Dat Ajax een penalty miste gaf ons een extra boost. We hebben bewezen een sterk team te zijn. In de kleedkamer hebben we gezegd dat we ten koste van alles wilden winnen. Dat hebben we gedaan.”