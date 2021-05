Romain Grosjean via Mercedes voor even terug in Formule 1: ‘Ik ben zo opgewonden’

Romain Grosjean keert volgende maand voor even terug in de Formule 1. De 35-jarige Fransman stapt dan voor enkele demonstraties en tests in de Mercedes W10, waarmee Lewis Hamilton in 2019 wereldkampioen werd. Tijdens de Grand Prix van Frankrijk op 27 juni mag hij enkele demonstratierondjes rijden en enkele dagen later neemt hij deel aan een testdag van Mercedes.

,,We zijn blij dat we Romain kunnen steunen met deze speciale mogelijkheid", laat Mercedes-baas Toto Wolff weten. ,,Het idee ontstond toen het leek dat zijn carrière in de Formule 1 ten einde was en we wilden niet dat het ongeluk zijn laatste moment in een Formule 1-auto zou zijn.”

Grosjean ontsnapte vorig jaar bij een zware crash tijdens de Grand Prix van Bahrein aan de dood. Met zijn Haas-bolide vloog hij op hoge snelheid de vangrails in. De auto brak in tweeën en er ontstond een enorme vuurzee. Uiteindelijk wist Grosjean zichzelf te bevrijden en met behulp van medisch personeel in veiligheid te brengen. Uiteindelijk kwam hij er met wat brandwonden op zijn handen goed van af.

,,Ik ben zo opgewonden om weer in een Formule 1-auto te kunnen stappen", aldus Grosjean. ,,Het is een bijzondere kans voor mij om in een Mercedes te rijden, waarmee ook nog eens de wereldtitel is behaald. Ik ben Mercedes ontzettend dankbaar. De eerste keer dat ik hoorde van deze mogelijkheid was destijds in het ziekenhuisbed in Bahrein, toen Wolff met de media sprak en mij de uitnodiging deed. Dat nieuws heeft me toen enorm opgevrolijkt.”

Grosjean rijdt momenteel in de IndyCar Series.