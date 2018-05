Rome krijgt gedroomde halve finale met Nadal tegen herboren Djokovic

Nadat de Japanner de eerste set met 6-2 had gewonnen, trok Djokovic het initiatief naar zich toe. De voormalige nummer 1 van de wereld toonde zich bijna ouderwets standvastig in de rally's en zegevierde met 6-1 6-3.



Djokovic is op de weg terug na een elleboogblessure, die hem vorig seizoen lang aan de kant hield. De dertigjarige Serviër worstelde de afgelopen maanden met zijn vorm en fysieke gesteldheid, maar in Rome laat hij weer wat van zijn oude klasse zien.



Als beloning wacht nu een duel met Rafael Nadal. De Spaanse gravelkoning kan in Rome de koppositie op de wereldranglijst heroveren, die hij vorige week moest afstaan aan Roger Federer. Nadal moet het toernooi in de Italiaanse hoofdstad dan wel winnen. De 31-jarige Spanjaard staat in de onderlinge ontmoetingen met Djokovic achter: 24-26. Nadal won wel de laatste confrontatie, vorig jaar op het gravel in Madrid.



De tennisser van Mallorca schreef het toernooi in Rome al zeven keer op zijn naam. Zijn laatste eindzege dateert echter al van vijf jaar geleden. Djokovic doorbrak de zegereeks van Nadal in 2008 en was ook in 2014 en 2015 de beste op het Italiaanse gravel. Vorig jaar ging de titel naar Alexander Zverev. De Duitser moet het nu in de kwartfinale opnemen tegen David Goffin. Bij winst op de Belg wacht de Kroaat Marin Cilic.