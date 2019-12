Ron Meulenkamp laat zege met twee matchdarts uit vingers glippen

Fotoreeks: ‘Ally Pally’ in kerstsfeer

21:21 Het WK darts vindt al jaren plaats in Alexandra Palace in Noord-Londen. Het werd in 1873 aanvankelijk in typisch Victoriaanse stijl gebouwd als recreatiepark, maar diende in de Tweede Wereldoorlog als opvang van Duitse krijgsgevangenen. Sinds 2007 is Ally Pally, zoals het paleis in de volksmond heet, het huis van het WK darts. En elke dag stroomt het vol met dartsfans, met de ene uitdossing nog gekker dan de ander. Bekijk hier een fotoreeks.