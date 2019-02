Ronald Mulder heeft eindelijk tijd voor quality time, Kiran bedwingt de golven

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

Net meer dan een week na zijn magistrale wereldtitel op de 1500 meter kan schaatser Thomas Krol het eindelijk bevatten. Hij is wereldkampioen! Zijn telefoon stond de afgelopen week roodgloeiend en de berichten met felicitaties stroomden binnen. En natuurlijk maakte de brief van de Koning veel indruk. Dinsdagavond wordt Krol in zijn geboorteplaats Deventer gehuldigd op ijsbaan De Scheg. En iedereen mag er vanaf 18.15 uur bij zijn.

Wat doen schaatsers als ze even een rustdagje hebben? Nou, quality time met het gezin natuurlijk! Zo bewijst schaatser Ronald Mulder uit Zwolle die een lekkere wandeling met zijn zoon inzette. Mooi!

Bij de junioren werd er afgelopen weekend nog hard gereden op het WK schaatsen. Het leverde Femke Beuling uit Emmeloord goud op de 500 meter, goud op de teamsprint en een zesde plek op de 1000 meter op! Wat een afscheid van haar juniorentijd, want vanaf volgend seizoen moet ze de strijd met de senioren aangaan.

En zo gaat dat dus, het bestormen van een golf met een surfplank. Spectaculaire foto's van Lelystedeling Kiran Badloe tijdens een surfkamp in Nieuw-Zeeland. Ok, we zijn jaloers.

Zo ziet balen er dus uit. Je hebt je hele seizoen gericht op het debuut op de marathon, de voorbereiding richting Sevilla was geweldig en het vertrouwen groot. Maar de Apeldoornse atlete Jip Vastenburg moest na 24 kilometer uitstappen in Spanje. Het liep niet zoals vooraf ingeschat en dat is balen. En dat werd vastgelegd. Maar topsport is vallen en weer opstaan. En dat komt vast goed met Jip.