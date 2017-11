Ronald Mulder in Stavanger weer eens op hoogste trede

Mulder kijkt voorzichtig al uit naar de Olympische Spelen, al volgen de wereldbekers in Calgary en Salt Lake City nog. De Plantina-rijder zegt daar 'geen speciale doelen als het gaat om Nederlandse of andere records' te hebben. ,,Ook die races staan in dienst van de Olympische Spelen", aldus Mulder, die voelt dat de concurrentie moordend is. ,,Als Kai Verbij hier twaalfde wordt in 34,8 zijn er dus zeker twaalf kanshebbers voor goud. Ik zal zeker niet zeggen dat het een loterij is, want dat zou betekenen dat je er zelf geen invloed op hebt en dat is natuurlijk niet zo. Maar omdat er maar één race is en de marges heel klein zijn, kan er van alles gebeuren. Ik had liever 2 keer een 500 meter gehad, net als in Sotsji. De spanning daar tussen de eerste en de tweede race was zo mooi."