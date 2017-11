Ronald Mulder is tijdens rit te veel bezig met Kulizhnikov

Ronald Mulder reed vrijdagavond naar 34,99 op zijn eerste 500 meter tijdens de wereldbeker in Heerenveen. De 31-jarige Zwollenaar kwam daarmee niet verder dan de voorlopig achtste plaats op de sprintafstand die verrassend werd gewonnen door de Noor Havard Lorentzen (34,70). De Duitser Nico Ihle tekende voor de tweede tijd (34,78), Kai Verbij pakte de derde plek in 34,84.

Mulder reed in de voorlaatste rit tegen de tot nu toe snelste man ooit op de korte afstand, de Rus Pavel Kulizhnikov. En dat speelde continu door het hoofd van Mulder. ,,Ik was veel te veel met hem bezig tijdens de rit. En hij met mij trouwens. Daardoor was ik veel te gejaagd aan het schaatsen. Ik moet veel dieper zitten, maar dat ging nu niet goed. Simpel, het moet gewoon harder.’’ Mulder ging er net als vele anderen vanuit dat Kulizhnikov de te kloppen man was. ,,Hij staat er goed voor tot nu toe. Heeft al 34,5 gereden. Dai Dai (Ntab, red.) en ik 34,6. Dus we zijn aan elkaar gewaagd. En zie, nu staan we geen van drieën op het podium.’’

Kansen

Geen nood, zegt Mulder. Zaterdag staat de tweede 500 meter op het programma. ,,Dat is het mooie van de wereldbekerwedstrijden. Je krijgt best veel kansen. Het zit bij mij nu in de details. Deze tijd was niet goed, dat was duidelijk. Maar ik kan daar de komende weken aan werken. Dan kan ik me internationaal blijven meten. Want tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi eind december moet het echt gebeuren.’’

Dat het IOC nog in haar maag zit met de vermeende dopingaffaire van Kulizhnikov en voor 5 december waarschijnlijk met een sanctie tegen meerdere Russische atleten komt, heeft Mulder meegekregen. De 23-jarige Rus werd in 2016 betrapt op het gebruik van het verboden middel meldonium. ,,Wat kan ik zeggen? Ik hoop dat het IOC gewoon heel scherp op zulke zaken zal zijn. Als het zo is, moeten ze worden gestraft. De sport moet gewoon clean zijn, zo simpel is het. Anders is het niet leuk meer. Maar aan speculeren doe ik niet mee, dat heeft geen zin.’’

Smeekens