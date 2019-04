Ronald Mulder jaar langer bij Reggeborgh

Zürich beëindigt samenwer­king met Malouda, alleen Fransman weet van niets

12:57 Florent Malouda is heel even spitsentrainer geweest bij FC Zürich. De Fransman ondertekende zijn contract op 19 februari en trad op 1 maart in dienst. Vandaag laat de Zwitserse club weten dat de samenwerking ‘na onderling overleg’ beëindigd is. Malouda zegt alleen van niets te weten.