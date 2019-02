Ronald Mulder: ‘We moeten nieuwe dingen uitproberen als we aan willen sluiten bij de top’

Hij kan zichzelf niets kwalijk nemen, zegt Ronald Mulder. De 32-jarige schaatssprinter uit Zwolle werd zesde op WK in Inzell op de 500 meter in 34,50 seconden, maar het verschil met het podium was slechts zeven honderdste. ,,Dat had ik misschien op mijn opening goed kunnen maken, maar het was een goede race. Al is het wel zaak dat we nu dingen anders gaan doen om het gat te dichten.”

Mulder startte al in de eerste rit en zette direct een scherpe tijd neer: 34,50. ,,Ik denk dat ik wel een aantal mensen heb laten schrikken met die tijd. Maar ik wist niet zo goed wat die tijd waard zou zijn”, keek hij direct na zijn race vragend richting familie in het publiek. ,,Maar daarna had ik wel in de gaten dat er mensen onder gingen rijden. Mijn opening had sneller gemoeten. Ik opende in 9,60, maar in de loop van de wedstrijd zag ik mannen openen zoals ze nooit eerder hadden gedaan. En dan verlies ik daar gewoon te veel. Als ik sneller had geopend, had ik zeker op het podium gestaan.”

Murashov

Zover kwam het niet, want nog vijf mannen gingen onder zijn tijd door. Met de Rus Murashov al grote uitschieter. De Rus won in 34,22. Indrukwekkend, noemde Mulder die race. ,,Maar dit is nog steeds een hele goede race. Een tijd van 34,50 seconden is het snelste dat ik dit seizoen heb gereden, maar dit is Inzel. Het ligt iets hoger dan Thialf en het ijs is goed.. En ik zat in de eerste rit en wist niet wat mijn tijd waard was. Murashov zat er dik onder, wat een race was dat.

Volledig scherm Ronald Mulder in actie op de 500 meter. © BSR Agency

De concurrentie op de 500 meter is enorm, met meer dan tien schaatsers die zomaar op het podium kunnen komen. ,,Natuurlijk heeft dat zijn charme, maar ik ben nog steeds van mening dat het nog mooier zou zijn als we twee ritten zouden rijden. Iedereen een keer in de binnen- en in de buitenbocht. Ik had mijn voorkeursbaan, de buitenbaan. Maar het meest eerlijk zou twee keer starten zijn. Waar ik niet mee wil zeggen dat ik dan hoger zou zijn geëindigd, hoor.”

Geen podiumplek

Geen Nederlanders op het podium, Mulder was de snelste. Dai Dai Ntab werd achtste (34,55) en Jan Smeekens 11de (34,68). Wat zegt dit over Nederlandse sprinters? ,,Dat het niveau wereldwijd heel hoog is en dat wij er heel dichtbij zitten. We hebben ook podiumplekken gehaald tijdens de wereldbekers met Dai Dai en Jan. Het niveau is heel hoog en de internationale top is heel breed”

Toekomst

De Russen lijken nu te heersen. ,,Tja, vroeger werden ze wellicht gek van ons. Toen heersten wij. Nu hebben die andere landen ook stappen gemaakt en is het voor ons zaak dat we er weer bij komen. En met de tijden van nu zitten we er dichtbij. Accenten veranderen, uitproberen in trainingen. Nu moeten we niet hetzelfde blijven doen. We zitten niet ver weg, en ik wil geen dingen afkijken van anderen. Daar worden we niet beter van. We moeten nieuwe dingen proberen.”