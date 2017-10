Ronald wel, Michel Mulder plaatst zich niet voor wereldbeker 500 meter

Dai Dai Ntab: hoe een schaatser een leeuw versloeg

18:55 Er is een anekdote, weet Dai Dai Ntab. Over de reactie van mensen in stress. ,,Óf ze bevechten de leeuw”, zegt de specialist op de 500 meter. ,,Óf mensen rennen weg.” Voor de start van een belangrijke wedstrijd is dat laatste eigenlijk het enige wat Ntab wil doen. ,,Maar het kan niet. Je móét.” En zo werd hij vanmiddag Nederlands kampioen op de 500 meter. ,,Want die leeuw is nu wel dood, ja”, zegt hij. Gevolgd door een lach.