Ronaldo grote afwezige op shirtpresentatie Real Madrid

De Portugese superster is ook de enige speler van de club die op de officiële website niet in het nieuwe tenue poseert. Het doet de discussie over een vertrek van Ronaldo bij Real meteen weer oplaaien.



Ronaldo deed na afloop van de gewonnen finale (3-1) tegen Liverpool zelf ook een duit in het zakje, door te zeggen dat 'het erg leuk was om voor Real Madrid te spelen'. ,,Ik ga deze prijs vieren met mijn teamgenoten en geef in de komende dagen een antwoord", zei hij mysterieus tegen BeIN Sports. Een dag later kwam hij tegenover FOX Sports terug op die uitspraak. ,,De persoonlijke zaken van een speler zijn nu niet van belang. Het is misschien een beetje uit de context gehaald, maar ik had het ook niet zo moeten zeggen."



Ronaldo staat tot medio 2021 onder contract in Madrid. Bale, die wel een hoofdrol vertolkt op de website, wordt in verband gebracht met een vertrek naar Manchester United.