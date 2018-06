Ronaldo is bozer dan ooit, Potter nieuwe trainer Swansea City

Het seizoen 2017-2018 zit erop. Het WK komt eraan, maar de voetbalwereld kijkt al volop naar het nieuwe seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Potter nieuwe manager Swansea City

Graham Potter is de nieuwe manager van Swansea City, dat in mei na zeven jaar degradeerde uit de Premier League. De 43-jarige Potter was jarenlang profvoetballer op de lagere niveaus in Engeland, maar werkte nog nooit als trainer in zijn geboorteland. De afgelopen zeven jaar was hij de coach van het Zweedse Östersunds FK. Daar begon hij op het vierde niveau van Zweden, maar hij won de beker en kwam vorig seizoen ver in de Europa League, waarin Arsenal uiteindelijk te sterk was. Bij Swansea City staan de Nederlanders Erwin Mulder, Mike van de Hoorn, Leroy Fer en Luciano Narsingh onder contract. Het is niet bekend of zij ook allemaal zullen blijven bij de club uit Wales.

Swansea City AFC on Twitter ⚡️ Swansea City are delighted to confirm the appointment of Graham Potter as the club's new manager. 🙌 ➡️ https://t.co/LAyr3RwgRV

Ronaldo is bozer dan ooit

Christiano Ronaldo is naar eigen zeggen bozer ooit. Volgens het Spaanse Marca komt dat omdat de ster van Real Madrid walgt van het nieuwste aanbod van zijn werkgever. Volgens de Portugees is dat bod niet veel beter dan het voorlaatste bod van vorig jaar. Het contract bij Ronaldo loopt tot medio 2021. De afgelopen weken laaide de discussie over een vertrek van Ronaldo bij Real weer op.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo tijdens de training van Portugal in Rusland. © AFP

Casteels opvolger bij vertrek Cillessen

Mocht Jasper Cillessen vertrekken bij FC Barcelona, dan is de Spaanse grootmacht klaar ervoor. De club heeft namelijk al een opvolger op het oog, zo meldt El Mundo Deportivo. De Belgische doelman Koen Casteels (VfL Wolfsburg) staat hoog op het lijstje van Barça.



De krant weet te melden dat Barcelona Cillessen het liefst niet verkoopt, maar de club weet ook dat er gegadigden zijn die de gelimiteerde transfersom van 60 miljoen euro willen betalen. Ook Timo Horn (FC Köln) en Jiri Pavlenka (Werder Bremen) zijn kandidaten om tweede keeper te worden achter Marc-André ter Stegen.

Volledig scherm Koen Casteels gaat met België naar het WK. © BELGA

Einde tijdperk Deulofeu bij Barça

Aan de periode van Gerard Deulofeu is nu echt een eind gekomen. De aanvaller speelde in twee periodes bij de Spaanse grootmacht met uitstapjes bij onder meer Everton en Sevilla. Afgelopen jaar werd hij eerst door Barcelona teruggekocht, waarna hij werd verhuurd aan Watford. Dat wordt ook zijn volgende club te worden. De rappe aanvaller zou zo'n 13 miljoen euro moeten kosten.

FC Barcelona 🏆🏆 on Twitter LATEST NEWS] Agreement with Watford FC for the transfer of Gerard Deulofeu. More details 👇 https://t.co/mMVL065du5

Marinus naar promovendus Emmen

Wouter Marinus (23) gaat PEC Zwolle verruilen voor FC Emmen. Als de laatste formaliteiten worden volbracht zal de aanvallende middenvelder zijn handtekening zetten onder een tweejarige verbintenis bij de gepromoveerde club.



PEC laat Marinus ondanks een doorlopend contract tot medio 2019 transfervrij overstappen naar Emmen. De speler zelf is er in hoofdlijnen ook uit met de Drentse club. Als Marinus deze week de medische testen met succes aflegt, zal hij PEC Zwolle definitief en na vier jaar verlaten.

Volledig scherm Wouter Marinus. © Pro Shots

Nainggolan naar Inter

'Project Inter', De Vrij stapte er al in. Maar de Italiaanse topclub (van weleer?) wil meer en Radja Nainggolan schijnt volgens La Gazzetta Dello Sport op de radar te staan. De middenvelder van Roma, die niet naar WK met België gaat, zou zo'n 40 miljoen euro moeten kosten.

Volledig scherm Radja Nainggolan. © Getty Images

Nice haalt Vieira

Patrick Vieira verlaat New York City en wordt de nieuwe trainer van OGC Nice. ,,Ik wil iedereen bij New York City FC bedanken voor de kans die ik heb gekregen", zo laat de Fransman in een persbericht weten. ,,New York verlaten is een ontzettend moeilijke beslissing geweest."



Nice moet de aanstelling van Vieira nog bevestigen, maar dat zal een kwestie van tijd zijn. De Franse club is op zoek naar een nieuwe trainer nadat Lucien Favre de club verliet voor Borussia Dortmund.

Alisson hoopt op snelle transfer

Volledig scherm Alisson. © REUTERS Alisson Becker, keeper van AS Roma en het nationale elftal van Brazilië, hoopt deze week nog een transfer te maken. De doelman is transfertarget nummer 1 lijkt het wel deze zomer en wordt bij verschillende clubs genoemd. ,,Laten we kijken of er iets gebeurt deze week", zei hij tegen verslaggevers van Marca. ,,Ik hoop dat het wordt opgelost voor het WK, dat is wat ik wil, om eerlijk te zijn. Ik heb de verantwoordelijkheden van de onderhandelingen overgelaten aan mijn vertegenwoordigers."



Real Madrid en Liverpool zouden in elk geval bij de clubs horen die de Braziliaan op het lijstje hebben staan. Mocht Alisson zijn transfer echt voor het WK willen afronden moet-ie snel zijn, want hij heeft nog drie dagen.

'200 miljoen voor 'Lewa' is quatsch'

Volledig scherm Robert Lewandowski in het shirt van Polen. © Getty Images Uli Hoeneß heeft zich duidelijk uitgesproken over een eventuele transfer van Robert Lewandowski. Onlangs werd gemeld dat Bayern bereid zou zijn om de topspits, die met Polen meedoet aan het WK, te verkopen als er een bod van 200 miljoen euro op tafel komt.



,,Het prijskaartje van 200 miljoen is onzin! Lewandowski zal niet worden verkocht en speelt volgend seizoen bij ons", zei de president van Bayern tegenover Sky Deutschland.

Angeliño voor 5 miljoen naar PSV

Volledig scherm NAC-speler Jose Angel Tasende (Angeliño) © Marcel van Dorst Linksback José Ángel Tasende ofwel Angeliño maakt, ijs en weder dienende, komende week of kort daarna de stap van Manchester City naar PSV. De clubs zijn er op hoofdlijnen uit en de transferprijs van de linksback komt uit op iets meer dan vijf miljoen euro.



Hoe de verwachte deal tussen de Britten en PSV er precies uit gaat zien, wordt later duidelijk. Het wachten is nog wel op de definitieve 'vrijgave' van Angeliño door Manchester City. Zowel binnen PSV als het zakelijke kamp van Angeliño zijn de geluiden inmiddels zeer optimistisch. Angeliño is zelf al rond met PSV en rekent inmiddels op een gang naar Eindhoven. Zijn salaris- en contractuele verwachtingen zijn eerder al onderling getoetst en die bleken te matchen met wat PSV kan bieden.

