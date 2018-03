Ronaldo: Kapsel op WK 2002 om af te leiden

,,Iedereen sprak voor het WK over mijn blessure'', zei Ronaldo in Melbourne bij de onthulling van 'World of Football Experience' van Real Madrid. ,,Daarom besloot ik om naar de kapper te gaan. Ik heb bewust een klein beetje haar voor op mijn hoofd laten staan. Toen ik op de training verscheen, had iedereen het over mijn kapsel. Het werkte. Iedereen was mijn blessure vergeten. Zo kon ik me meer ontspannen voorbereiden. Ik ben niet trots op dat kapsel, want het was wel heel raar. Maar het was prima om de aandacht af te leiden’’, aldus Ronaldo, die Brazilië in 2002 naar de wereldtitel leidde en met acht goals topscorer van het toernooi werd.